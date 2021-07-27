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«Почта России» теперь может оцифровывать бумажные письма и доставлять их адресатам в электронном виде

Услуга доступна только для организаций и госструктур.
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«Почта России» запустила сервис, который будет оцифровывать корпоративную корреспонденцию и пересылки адресатам. То есть, речь идёт об оцифровке бумажных писем с доставкой уже в электронном виде. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на представителей организации.

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Сервис предназначен для использования организациями и госструктурами, они смогут заказать оцифровку входящей бумажной корреспонденции с последующей передачей в электронном виде. По словам представителя «Почта России», новый сервис может как просто пересылать сканы писем адресату, так и загружать их во внутреннюю систему документооборота компании, если она интегрирована с IT-системами «Почты России».

Приходящая в разные почтовые отделения корреспонденция в адрес компании может передаваться в центры оцифровки, где письма вскрываются и переводятся в электронный вид. При этом «Почта России» заключает с заказчиком соглашение о неразглашении и получает доверенность на получение, вскрытие и обработку корреспонденции. Сама услуга будет стоить от 4,8 рублей за оцифровку одной страницы до 60 рублей за внесение документа в CRM-систему заказчика.

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В «Почте России» посчитали, что бизнес тратит в среднем около 35 тысяч рублей на обработку одной тысячи бумажных писем, оцифровка поможет снизить эту сумму до 25 тысяч рублей. Опять же, параллельно экономится время доставки корреспонденции. До конца года планируется ввести автоматическую классификацию писем по типам документов и темам.

За первый год работы нового сервиса «Почты России» планируется оцифровать не менее 6 млн страниц корпоративной корреспонденции. Только вот вопрос с соблюдением конфиденциальности остаётся открытым — человеческий фактор всегда нужно учитывать.

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«Почта России» теперь может оцифровывать бумажные письма и доставлять их адресатам в электронном виде
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x.7
20:59
Ты дурочку не включай. Ты опущеннный и зачмыренный задрот, который пытается самоутвердиться за счет ботов. Убогий, жалкий и задроченный жизнью и людьми. Я еще до этого тебя троллил и у тебя так бомбил...
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20:59
ты так пишешь как будто мы что то потеряли. Прям не купили и все деньги сгорели. Лежат и копятся ждут адекватной цены.
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поржал :))))
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Hru
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