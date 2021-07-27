Эксклюзивность Total War Saga Troy для EGS подошла к концу: игра выйдет в Steam в начале сентября
Как известно, Total War Saga Troy с августа прошлого года пребывает на просторах Epic Games Store, где в первый день её раздавали бесплатно. Благодаря этому проект стал достаточно популярным, но пора и честь знать — время эксклюзивной сделки с Epic Games подходит к концу, и сегодня разработчики из Creative Assembly сообщили, что проект доберётся до всеми любимого Steam уже через месяц с небольшим — 2 сентября.
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В Steam будет предлагаться версия Total War Saga Troy со всем вышедшим за время её присутствия в EGS дополнительным контентом. Кроме того, одновременно со Steam-релизом для игры выпустят огромное дополнение Mythos, посвящённое мифическим чудовищам и соответствующим квестам. Ожидайте цербера, гидру и других известных по мифам Древней Греции и Древнего Рима монстров. Полноценная новая сюжетная кампания — в наличии.
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