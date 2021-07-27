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Авторитетный инсайдер поведал о составе сезонных обновлений для Battlefield 2042

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Том Хендерсон, заслуживший в сообществе фанатов серии Battlefield огромную репутацию как инсайдер, сведения которого сбываются с поразительной точностью (что, по понятным причинам, не может быть случайностью), недавно поделился свежей пока что закрытой для всеобщего взора информацией. А именно — о модели поддержки Battlefield 2042 дополнительным контентом.

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Как выяснилось, DICE пойдёт по протоптанной дорожке и будет использовать в Battlefield 2042 систему сезонов — периодически выпускать для игры крупные обновления, в состав которых будут входить по одному новому специалисту, по две новых карты для стандартных режимов и по две обновлённых классических карты для режима Portal и обновления режима «Опасная зона». Также заявлено о 6—8 новых видах оружия в каждом сезоне, о 2—3 новых видах техники, ну и о ста уровнях боевого пропуска сезона.

Напоминаем, что Battlefield 2042 выйдет 22 октября, а нашумевший недавно режим Portal — это своего рода огромная песочница и мастерская по созданию различных безумных вариаций игровых условий, включая возможность участия в одном матче оружия и боевой техники разных эпох — от Первой мировой войны до недалёкого будущего.

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