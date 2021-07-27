Видеоигры давно перестали быть развлечением компьютерных энтузиастов и продолжают семимильными шагами вытеснять посиделки перед телевизором в качестве привычного способа проведения домашнего досуга. В связи с этим вице-президент Electronic Arts по трансформации бренда Элли Маккарти считает, что термин «геймер» в наши дни уже морально устарел.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Своё мнение Маккарти подкрепляет результатами опросов, согласно которым, лишь 14 % любителей видеоигр готовы отнести себя к категории геймеров. Проще говоря, не всякий любитель игр — геймер, но всякий геймер — любитель видеоигр.

Согласны ли с мнением Маккарти сами любители проводить свободное время в виртуальных мирах, сказать сложно. Ясно одно: даже здесь без сегрегации не обойдётся — вряд ли игрокам, постоянно совершенствующим свои навыки виртуального стрелка, хочется быть в «одной лодке» с теми, кто просто раскладывают пасьянсы на экранах мобильных устройств.