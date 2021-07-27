Вице-президент Electronic Arts считает термин «геймер» устаревшим
Видеоигры давно перестали быть развлечением компьютерных энтузиастов и продолжают семимильными шагами вытеснять посиделки перед телевизором в качестве привычного способа проведения домашнего досуга. В связи с этим вице-президент Electronic Arts по трансформации бренда Элли Маккарти считает, что термин «геймер» в наши дни уже морально устарел.
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Своё мнение Маккарти подкрепляет результатами опросов, согласно которым, лишь 14 % любителей видеоигр готовы отнести себя к категории геймеров. Проще говоря, не всякий любитель игр — геймер, но всякий геймер — любитель видеоигр.
Согласны ли с мнением Маккарти сами любители проводить свободное время в виртуальных мирах, сказать сложно. Ясно одно: даже здесь без сегрегации не обойдётся — вряд ли игрокам, постоянно совершенствующим свои навыки виртуального стрелка, хочется быть в «одной лодке» с теми, кто просто раскладывают пасьянсы на экранах мобильных устройств.
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