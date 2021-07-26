Беспощадная чёрная дыра вместо головы — в новом трейлере инди-платформера Grime
Разработчики из инди-студии Clover Bite решили напомнить о своём атмосферном платформере Grime, который готовится к релизу в начале августа. Метод для привлечения внимания выбран вполне стандартный — выпуск нового трейлера.
реклама
Grime сходу удивляет своей нетривиальной концепцией: игрок управляет персонажем с чёрной дырой (которая из мира физики) на голове и создаёт оружие из поверженных врагов. Всё это интерактивное безобразие разворачивается в мрачных декорациях, доверху наполненных камнями, щупальцами и слизью. Врагов нужно изничтожать силой гравитации, а поглощение опасных боссов чревато улучшением уникальных умений главного героя.
реклама
В общем, мы имеем дело со смелым инди-проектом, безопасное будущее которому обеспечит только увлекающий геймплей. Как оно там получится по итогу — узнаем 2 августа. А пока можно скачать демоверсию Grime и трезво оценить амбиции разработчиков из Clover Bite — если они есть.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила