Разработчики из инди-студии Clover Bite решили напомнить о своём атмосферном платформере Grime, который готовится к релизу в начале августа. Метод для привлечения внимания выбран вполне стандартный — выпуск нового трейлера.

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Grime сходу удивляет своей нетривиальной концепцией: игрок управляет персонажем с чёрной дырой (которая из мира физики) на голове и создаёт оружие из поверженных врагов. Всё это интерактивное безобразие разворачивается в мрачных декорациях, доверху наполненных камнями, щупальцами и слизью. Врагов нужно изничтожать силой гравитации, а поглощение опасных боссов чревато улучшением уникальных умений главного героя.

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В общем, мы имеем дело со смелым инди-проектом, безопасное будущее которому обеспечит только увлекающий геймплей. Как оно там получится по итогу — узнаем 2 августа. А пока можно скачать демоверсию Grime и трезво оценить амбиции разработчиков из Clover Bite — если они есть.