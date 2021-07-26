«Лаборатория Касперского» разработала ИИ-систему, которая распознаёт объекты в трансляции с дронов. Издание «Ведомости» со ссылкой на заявление разработчиков рассказало, что система Kaspersky Neural Networks (KNN) умеет распознавать объекты на изображении сразу с нескольких дронов.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Беспилотник с предустановленной KNN может стоить от 3,5 до 6 миллионов рублей — так, например, считает представитель компании «Аэромакс». Указанный специалист также обратил внимание, что инвестиции в разработку и проведение испытаний могут стоить до 300 млн рублей.

Представитель «Лаборатории Касперского» убеждён, что дроны с новой системой машинного зрения смогут, в частности, помогать МЧС и другим спасательным службам. Нейронная сеть, обрабатывающая данные с дронов, может распознавать людей, оказавшихся в зоне бедствия, дома, автомобили, животных и другие объекты в режиме реального времени.

реклама

Представитель ЛК подчеркнул, что распознавание может вестись прямо на борту беспилотника, а производитель беспилотников «Альбатрос» уже начал установку программного обеспечения Kaspersky Neural Networks на свои аппараты.

Издание «Ведомости» со ссылкой на экспертов заявило, что рынок машинного зрения, в отличие от антивирусного, быстро растёт. Это перспективное направление, поэтому разработки «Лаборатории Касперского» будут пользоваться спросом.