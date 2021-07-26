«Лаборатория Касперского» представила ИИ-систему, которая распознаёт объекты в трансляции с беспилотника
«Лаборатория Касперского» разработала ИИ-систему, которая распознаёт объекты в трансляции с дронов. Издание «Ведомости» со ссылкой на заявление разработчиков рассказало, что система Kaspersky Neural Networks (KNN) умеет распознавать объекты на изображении сразу с нескольких дронов.
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Беспилотник с предустановленной KNN может стоить от 3,5 до 6 миллионов рублей — так, например, считает представитель компании «Аэромакс». Указанный специалист также обратил внимание, что инвестиции в разработку и проведение испытаний могут стоить до 300 млн рублей.
Представитель «Лаборатории Касперского» убеждён, что дроны с новой системой машинного зрения смогут, в частности, помогать МЧС и другим спасательным службам. Нейронная сеть, обрабатывающая данные с дронов, может распознавать людей, оказавшихся в зоне бедствия, дома, автомобили, животных и другие объекты в режиме реального времени.
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Представитель ЛК подчеркнул, что распознавание может вестись прямо на борту беспилотника, а производитель беспилотников «Альбатрос» уже начал установку программного обеспечения Kaspersky Neural Networks на свои аппараты.
Издание «Ведомости» со ссылкой на экспертов заявило, что рынок машинного зрения, в отличие от антивирусного, быстро растёт. Это перспективное направление, поэтому разработки «Лаборатории Касперского» будут пользоваться спросом.
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