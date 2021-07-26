Respawn показала геймплей свежего сезона Apex Legends с новым героем
Несколько дней назад Respawn Entertainment официально представила нового игрового персонажа Apex Legends — Сиара — а теперь расщедрилась на полноценный геймплейный видеоролик сезона «Перерождение» (Emergence), со стартом которого и появится этот нацеленный на разведку и скрытность герой.
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В видео продемонстрированы новые геймплейные возможности, изменения на карте «Край света», а также новые «плюшки» из состава очередного сезонного боевого пропуска. Появится новое оружие — Rampage LMG, рейтинговые «Арены» и новые «Арены» (Холм, Купол и Оазис) для захвата.
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Что же касается Сиара (Seer), то этот персонаж полностью рассчитан на разведывательные операции: все его способности так или иначе помогают отряду видеть противников. Насколько эти умения окажутся полезными в реальном бою, покажут только итоги сезона.
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