Разработчики из NetherRealm Studios решили начать рабочую неделю публикацией сведений о новой «круглой» отметке продаж файтинга Mortal Kombat 11. На сегодняшний день продажи MK11 преодолели отметку в двенадцать миллионов экземпляров, сделав тем самым её одной из самых востребованных игр серии.

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Что касается продаж игр серии Mortal Kombat в целом, то их общий тираж, по подсчётам издательства WB Games, превысил 73 миллиона экземпляров, что ставит серию в одну из самых популярных в истории видеоигр.

Напомним, Mortal Kombat 11 вышла в 2019 году и получила очень высокие оценки. За время, прошедшее после релиза, в игру добавили дюжину новых бойцов, включая «гостевых» героев вроде Терминатора и Робокопа.