Аутентичный шутер Hell Let Loose в декорациях Второй мировой готовится к полноценному релизу вместе с DLC про Восточный фронт
Поклонники шутеров и экшенов про Вторую мировую должны были давно обратить внимание на Hell Let Loose. Речь идёт о командном сетевом шутере в привычных декорациях Второй мировой, этот проект также должен порадовать любителей исторических соответствий и художественной достоверности. Hell Let Loose уже два года находится в раннем доступе Steam, но в начале недели выходит в полноценный релиз. Одновременно с этим событием игра получит большое обновление, посвящённое Восточному фронту.
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По случаю скорого релиза большой порции контента разработчики подготовили большой трейлер. Видео даёт нам понять, что в Hell Let Loose появятся две новые карты (Курск и Сталинград) и советские войска. Тем, кто в тему, будет ещё полезно узнать, что в игре изменится система брони и преобразится локация в Сент-Мари-дю-Мон.
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Ключевая особенность Hell Let Loose — сражения на огромных картах в режиме «50 на 50». Этот проект — не совсем «киношный» шутер, который обычно требует минимального участия со стороны игрока. Здесь важно командное взаимодействие и продуманность действий — по крайней мере, так заявляется самими разработчиками.
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Ранняя версия Hell Let Loose достаточно тепло воспринята игроками. В Steam у этого проекта имеется 85% рейтинга на основании более 28 тысяч отзывов. Пока проект доступен только на PC, но до конца текущего года его выпустят на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
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