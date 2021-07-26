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Аутентичный шутер Hell Let Loose в декорациях Второй мировой готовится к полноценному релизу вместе с DLC про Восточный фронт

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Поклонники шутеров и экшенов про Вторую мировую должны были давно обратить внимание на Hell Let Loose. Речь идёт о командном сетевом шутере в привычных декорациях Второй мировой, этот проект также должен порадовать любителей исторических соответствий и художественной достоверности. Hell Let Loose уже два года находится в раннем доступе Steam, но в начале недели выходит в полноценный релиз. Одновременно с этим событием игра получит большое обновление, посвящённое Восточному фронту.

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По случаю скорого релиза большой порции контента разработчики подготовили большой трейлер. Видео даёт нам понять, что в Hell Let Loose появятся две новые карты (Курск и Сталинград) и советские войска. Тем, кто в тему, будет ещё полезно узнать, что в игре изменится система брони и преобразится локация в Сент-Мари-дю-Мон.

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Ключевая особенность Hell Let Loose — сражения на огромных картах в режиме «50 на 50». Этот проект — не совсем «киношный» шутер, который обычно требует минимального участия со стороны игрока. Здесь важно командное взаимодействие и продуманность действий — по крайней мере, так заявляется самими разработчиками.

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Ранняя версия Hell Let Loose достаточно тепло воспринята игроками. В Steam у этого проекта имеется 85% рейтинга на основании более 28 тысяч отзывов. Пока проект доступен только на PC, но до конца текущего года его выпустят на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Митяй Архивиз
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GregorEisenhorn
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Хелка станет ещё лучше, это не может не радовать.
Аутентичный шутер Hell Let Loose в декорациях Второй мировой готовится к полноценному релизу вместе с DLC про Восточный фронт
MuCephei88
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Перекупщики на Авито скинули цены GeForce RTX 3060 Ti до 60 000, а видеокарты продолжают дешеветь
zalupsmus
00:17
Мля, шиткоины дэцл пошли вверх.
Аутентичный шутер Hell Let Loose в декорациях Второй мировой готовится к полноценному релизу вместе с DLC про Восточный фронт
slava67rus
00:14
В том и дело что никого тут уже не всболомутить, дураки закончились, остались только ждуны, которые заходят в эти новости поглумиться. Ждем рекомендованных цен
Перекупщики на Авито скинули цены GeForce RTX 3060 Ti до 60 000, а видеокарты продолжают дешеветь
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