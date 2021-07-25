В сетевом режиме Halo Infinite скоро пройдёт первое тестирование
Недавно 343 Industries впервые продемонстрировала режим мультиплеера для Halo Infinite. Режим представляет собой типичный «аренный» шутер с обязательными атрибутами любых современных f2p-пострелушек в виде боевых пропусков и богатейшей кастомизации, на которой, собственно, авторы и собираются зарабатывать.
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Когда точно мультиплеер станет доступен широкой публике, не сообщается; вместо этого разработчики ограничиваются растяжимым понятием «конец года». Однако его первое техническое тестирование стартует уже в ближайшее время, на что недвусмысленно намекнули 343 Industries в свежей публикации по Halo Infinite. На первом этапе разработчики планируют проверить работоспособность систем сетевого режима, поэтому сражения будут ограничены отстрелом ботов различного уровня сложности.
Что же до основной Halo Infinite, то она также планируется к выходу до конца года. Рискнём предположить, что мультиплеерный компонент постараются сделать доступным одновременно с релизом игры.
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