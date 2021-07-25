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PS5-версию Shadow of the Tomb Raider теперь можно пройти в режиме 4K@60 fps

Всего 60 кадров в секунду, зато в мало кем востребованных 4K. П — Приоритеты.
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Разработчики Shadow of the Tomb Raider сообщили о выходе обновления 2.01. Сделали они это очень «тихо» — настолько, что заметили его применение к игре только журналисты издания Eurogamer, которые моментально поделились с сообществом своей находкой. По сути, обновление состоит только из одного пункта — «Внедрена поддержка 4K при высокой частоте кадров на PlayStation 5».

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За нехитрым описанием скрывается возможность запускать Shadow of the Tomb Raider в популярном нынче разрешении 4K при шестидесяти кадрах в секунду. Необъяснимо, но факт: 60 fps — минимально допустимый уровень фреймрейта — почему-то считаются «высокой» частотой кадров.

Напомним, что Shadow of the Tomb Raider — это финальная часть серии приквелов, посвящённых становлению Лары Крофт как знаменитой Расхитительницы Гробниц. Действие игры разворачивается в центральной Америке, где Ларе предстоит сделать всё возможное, дабы спасти человечество от предсказанного майя апокалипсиса.

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