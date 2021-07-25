Разработчики Shadow of the Tomb Raider сообщили о выходе обновления 2.01. Сделали они это очень «тихо» — настолько, что заметили его применение к игре только журналисты издания Eurogamer, которые моментально поделились с сообществом своей находкой. По сути, обновление состоит только из одного пункта — «Внедрена поддержка 4K при высокой частоте кадров на PlayStation 5».

реклама

анонсы и реклама MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки Еще одна 3060 Ti даже дешевле Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

За нехитрым описанием скрывается возможность запускать Shadow of the Tomb Raider в популярном нынче разрешении 4K при шестидесяти кадрах в секунду. Необъяснимо, но факт: 60 fps — минимально допустимый уровень фреймрейта — почему-то считаются «высокой» частотой кадров.

Напомним, что Shadow of the Tomb Raider — это финальная часть серии приквелов, посвящённых становлению Лары Крофт как знаменитой Расхитительницы Гробниц. Действие игры разворачивается в центральной Америке, где Ларе предстоит сделать всё возможное, дабы спасти человечество от предсказанного майя апокалипсиса.