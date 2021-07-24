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Авторы Genshin Impact собираются пополнить игру четырьмя новыми регионами в течение четырёх лет

Ребята оптимисты, это похвально. Но проживёт ли столько игра?
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В настоящее время Genshin Impact, а вместе с ним и китайская студия miHoYo наслаждаются успехом. Но проект подразумевает собой его постоянное развитие посредством внедрения нового контента, и разработчики решили не скромничать, а спокойно поделиться обобщёнными планами аж на несколько лет вперёд.

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По плану, miHoYo собирается расширить игровой мир Genshin Impact четырьмя новыми регионами, и осуществить это намерение коллектив рассчитывает в течение ближайших четырёх лет. Сейчас в Genshin Impact представлено три региона — Mond, Liyue и Inazuma. В перспективе их пополнят регионы Sumeru, Fontaine, Natlan и Snezhnaya.

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Трудно сказать, насколько оправданы заглядывания в будущее на столь отдалённую перспективу; да, сейчас Genshin Impact «на коне», но что будет дальше — никому неизвестно. И опыт многих прежде феноменально популярных игр, от успеха которых сегодня осталась лишь тень, не придаёт большого оптимизма в данном вопросе.

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