Ролевое фэнтези со славянским колоритом Black Book выйдет в начале августа
Разработчики из независимой российской студии Morteshka установили точную дату выхода необычной ролевой игры Black Book. Проект появится в продажу 10 августа, по такому случаю выпустили специальный трейлер.
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Black Book по полной эксплуатирует тему славянских сказок, на этой культурной базе выстраивается весь сюжет. Сами разработчики называют Black Book «слиянием карточной ролевой игры и классического приключения». В центре сюжета — молодая колдунья по имени Василиса, которая борется за спасение своего возлюбленного. Игроку предстоит погрузиться в загадочный мир русских сказок и раскрыть все тайны. Собственно, Чёрная книга — это могущественный магический предмет, способный исполнить любое желание владельца, только ему придётся сломать все семь печатей книги.
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Изначально деньги на создание Black Book собирались посредством краудфандинговой кампании на Kickstarter, позже разработчики выпустили бесплатную демоверсию, тепло принятую публикой.
Проект запланирован к выходу на PlayStation 4, Xbox One и, разумеется, PC.
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