Разработчики из независимой российской студии Morteshka установили точную дату выхода необычной ролевой игры Black Book. Проект появится в продажу 10 августа, по такому случаю выпустили специальный трейлер.

реклама

анонсы и реклама MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки Еще одна 3060 Ti даже дешевле Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке RTX 3070 Ti дешевле всего в KNS.RU -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Black Book по полной эксплуатирует тему славянских сказок, на этой культурной базе выстраивается весь сюжет. Сами разработчики называют Black Book «слиянием карточной ролевой игры и классического приключения». В центре сюжета — молодая колдунья по имени Василиса, которая борется за спасение своего возлюбленного. Игроку предстоит погрузиться в загадочный мир русских сказок и раскрыть все тайны. Собственно, Чёрная книга — это могущественный магический предмет, способный исполнить любое желание владельца, только ему придётся сломать все семь печатей книги.

реклама

Изначально деньги на создание Black Book собирались посредством краудфандинговой кампании на Kickstarter, позже разработчики выпустили бесплатную демоверсию, тепло принятую публикой.

Проект запланирован к выходу на PlayStation 4, Xbox One и, разумеется, PC.