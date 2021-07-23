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Социальная сеть Instagram тестирует инструмент Limits, который убережёт пользователей от травли

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Команда поддержки социальной сети Instagram начала тестировать Limits — функцию, предназначенную для борьбы с оскорблениями и токсичным поведением в сообщениях. Этот программный инструмент позволяет пользователю временно заблокировать учётную запись, если он становится объектов для травли.

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Но на этом возможности Limits не заканчиваются. С помощью данного инструмента можно закрыть для некоторых подписчиков доступ к комментариям и сообщениям. Как правило, речь в таких случаях идёт о недавних подписчиках или учётных записях, которые не подписаны на пользователя. В Instagram утверждают, что поток оскорблений в большинстве случаев идёт от новых пользователей, которые специально создают аккаунты для организации травли.

На данный момент функция Limits проходит этап тестирования в некоторых странах. Когда она станет доступна для всех пользователей Instagram — будет объявлено дополнительно.

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