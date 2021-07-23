Шесть ключевых сотрудников Gearbox покидают компанию, чтобы работать над собственной игрой
Текучка кадров в игровой индустрии — стандартное явление, однако в большинстве случаев разработчики покидают свои «альма-матер» по одиночке. Кто-то не поладил с руководством, кто-то считает, что нынешняя компания «душит» его творчество. Короче говоря, ситуации разные. Однако уход сразу шести сотрудников — это прецедент, заставляющий задуматься, и именно это, как передаёт издание Axios, произошло в Gearbox Software.
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Как сообщается, из студии ушли шесть ключевых разработчиков, принимавших непосредственное участие в производстве Borderlands 3. Так, Axios называет следующие имена: Пол Сэйдж (творческий руководитель Borderlands 3), Кристофер Брок (старший продюсер), Скотт Кестер (арт-директор), Крис Штраз (UX-директор), Кит Шулер (ведущий дизайнер миссий) и Кевин Пенрод (ведущий художник по персонажам). Все они будут работать над собственным независимым проектом.
В комментарии изданию Kotaku глава Gearbox Рэнди Питчфорд подтвердил уход сразу нескольких сотрудников и отметил, что событие не связано с конфликтом с руководством, и что все они покидают компанию добровольно ради работы над своим проектом.
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Болезненным ударом это обстоятельство для Gearbox не стало: производство Borderlands 3 и дополнительного контента завершено, сейчас студия трудится над ответвлением франшизы в лице Tiny Tina’s Wonderlands.
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