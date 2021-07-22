Apple и Sony дарят всем владельцам PlayStation 5 аж 6 месяцев подписки Apple TV+
Компании Sony и Apple объявили о начале интересной партнёрской программы, бонусы от которой смогут получить все владельцы консоли PlayStation 5. Итак, всем обладателям новейшего игрового устройства от Sony дарят по 6 месяцев подписки Apple TV+, активировать подарок можно прямо из консоли. Уже известно, что акция продлится до 22 июля 2022 года.
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Apple TV+ является типичной стриминговой платформой для фильмов и сериалов, коих сегодня на рынке представлено великое множество. Примечательно также, что воспользоваться подарком от Sony и Apple смогут не только новые пользователи, но и текущие пользователи Apple TV+. Причём, вне зависимости, какая подписка у них сейчас активирована — пробная бесплатная или платная. Важно помнить, что пользователи пакета Apple One не смогут стать участниками акции.
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