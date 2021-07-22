Компании Sony и Apple объявили о начале интересной партнёрской программы, бонусы от которой смогут получить все владельцы консоли PlayStation 5. Итак, всем обладателям новейшего игрового устройства от Sony дарят по 6 месяцев подписки Apple TV+, активировать подарок можно прямо из консоли. Уже известно, что акция продлится до 22 июля 2022 года.

реклама

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Apple TV+ является типичной стриминговой платформой для фильмов и сериалов, коих сегодня на рынке представлено великое множество. Примечательно также, что воспользоваться подарком от Sony и Apple смогут не только новые пользователи, но и текущие пользователи Apple TV+. Причём, вне зависимости, какая подписка у них сейчас активирована — пробная бесплатная или платная. Важно помнить, что пользователи пакета Apple One не смогут стать участниками акции.