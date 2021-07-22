Разработчики из независимой студии PlaySide анонсировали Age of Darkness: Final Stand. Речь идёт о довольно мрачной фэнтезийной стратегии, в котором игрокам нужно строить оборонительные сооружения для защиты от монстров. Последние обязательно будут нападать по ночам, поэтому всю подготовительную работу важно проводить в течение дня.

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Сюжет тут весьма условный, «для галочки»: некогда благополучное королевство переживает не самые лучшие времена, оно погрязло в каком-то смертельном тумане, называемом «Завесой». Игроку нужно будет взять на себя правление выжившими и наладить все полагающиеся процессы6 сбор ресурсов, постройку оборонительных сооружений, найм бойцов и постройку специальных источников света для противодействия «Завесе».

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Age of Darkness: Final Stand готовится к выходу в раннем доступе Steam уже этой осенью. Начальная версия проекта будет содержать в себе сюжетную кампанию. Разработчики утверждают, что в особо горячие моменты противостояние на экране у пользователя могут отображаться до 70 тысяч юнитов одновременно, а все уровни здесь процедурно генерируемые.