Всего несколько дней остаётся до выхода PC-версии Chernobylite из раннего доступа. Изначально предполагалось, что версии для консолей прошлого поколения выйдут одновременно с версией для компьютеров, но, как оно часто бывает в игропроме, планам не суждено было сбыться, поэтому предпочитающим играть на консолях придётся немного подождать. Сегодня разработчики из The Farm 51 уточнили, что «немного» — это до 7 сентября.

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Напоминаем, что в Chernobylite мы в роли бывшего физика-ядерщика возвращаемся в Зону, чтобы покончить с призраками прошлого и разыскать свою возлюбленную. Проект сочетает в себе сразу несколько жанров, включая шутер от первого лица, ужастик и ролевую игру, и за время присутствия в раннем доступе в Steam заслужил 77-процентный общий и 93-процентный актуальный пользовательские рейтинги.