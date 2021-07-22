Авторы Age of Empires III Definitive Edition представили крупное дополнение The African Royals
О том, что Age of Empires III Definitive Edition в перспективе получит крупное дополнение на тему африканских цивилизаций, нам известно ещё с этой весны. К счастью, долго ждать не пришлось, и уже второго августа ремастер третьей части «Эпохи империй» обзаведётся аддоном The African Royals. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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Дополнение добавит в игру две новых цивилизации: народ Хауса и Эфиопию. Также в состав дополнения войдут три новых исторических сражения, полтора десятка новых африканских карт, и последнее по списку, но не по значению — пять новых коренных африканских народов, с которыми можно будет заключить союзы посредством возведения торговых постов/факторий. Какие народы можно будет «засоюзить», определяется конкретной картой в партии.
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Что до новых цивилизаций, то они будут отличаться уникальной архитектурой и геймплейными механиками — по аналогии с европейскими, коренными американскими и азиатскими цивилизациями.
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