В России протестировали работу Рунета на случай отключения от глобальной Сети
В период с 15 июня по 15 июля 2021 года ведущие провайдеры Российской Федерации провели учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета. В этот раз проверялась возможность работы в условиях физического отключения российского сегмента от глобальной Сети. По предварительной информации, учения прошли успешно.
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Информацию о завершившихся учениях сообщило издание РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика». Последняя отвечает за реализацию одноимённой национальной программы. Копия материалов есть у журналистов издания РБК.
К сожалению, в документах не указывается, чему именно были посвящены учения и чем они закончились. Отмечается только, что все отчёты по мероприятию должны быть подготовлены и согласованы до 31 августа. Источник РБК утверждает, что в учениях принимали все операторы «большой четвёрки», а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг». По сообщениям всё того же источника, главная цель учений — «определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз». По словам другого источника РБК, «тестировалась возможность физического отключения российской части интернета».
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Представитель Роскомнадзора не подтвердил, но и не опроверг информацию РБК. А также сообщил, что в соответствии с законодательством учения проводятся ежегодно. Они направлены на «повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети Интернет». Представители ведущих операторов связи отказались от комментариев.
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