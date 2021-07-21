Valve анонсировала конкурс скинов для оружия в CS:GO с призовым фондом в $1 миллион
Компания Valve анонсировала необычный конкурс, посвящённый теме скинов для оружия в шутере Counter-Strike: Global Offensive. Мероприятие получило название «Грёзы и кошмары» (он же Dreams and Nightmares Content Contest), желающие принять в нём участие должны создать раскраску для любой пушки из CS:GO и загрузить её в «Мастерскую Steam» до 21 октября текущего года.
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Условия конкурса максимально щадящие. Так, его участники могут отправлять больше одной работы и даже объединяться для создания крутого скина в целые группы. Региональных ограничений никаких не предусматривается.
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Valve также дала понять, что цель конкурса — вовсе не попытка использовать бесплатный труд энтузиастов для наполнения игры. Во-первых, участники мероприятия остаются собственниками своих работ. Во-вторых, они смогут лицензировать свои уникальные узоры для скинов в других играх.
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После этапа сбора материалов от заинтересованных участников команда поддержки CS:GO выберет 10 работ, всем участникам этой счастливой десятки будет выплачено по 100 тысяч долларов. Разумеется, самые интересные варианты добавят в игру.
Конкурс «Грёзы и кошмары» стартует уже завтра, 22 июля. С условиями участия и ответами на самые популярные вопросы можно отправиться на запущенный по такому поводу специальный портал. Там же можно найти несколько удачных вариантов обликов для оружия.
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