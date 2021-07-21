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Ubisoft сворачивает поддержку Tom Clancy’s Elite Squad — мобильного экшена, который был запущен в августе 2020 года

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Компания Ubisoft объявила о прекращении поддержки Elite Squad — мобильного кроссовера, в котором главными действующими персонажами являются герои вселенной Tom Clancy’s. Среди прочих там был, например, Сэм Фишер.

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Информация о прекращении поддержки Elite Squad была размещена на официальном сайте проекта. Авторы оставили возможность заходить на серверы игры до 4 октября 2021 года, но обновлений больше выходить не будет. Создатели Elite Squad поблагодарили фанатов за поддержку и дали понять, что они делали всё возможное для поддержки жизнеспособности проекта.

Elite Squad представляет собой ролевой экшен, бои в котором проходят в формате «5 на 5». Игра вышла на iOS и Android в августе прошлого года.

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