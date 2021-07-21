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Упор на AAA и аккуратное развитие «фритуплея»: Ubisoft рассказала о планах на будущее

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Ubisoft провела запланированную встречу с инвесторами, в рамках которой поведала как о текущих успехах, так и о планах на будущее. Поскольку планов больше, чем успехов, основная часть данной заметки будет посвящена именно им.

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Как передаёт аналитик Даниэль Ахмад, в рамках выступления руководства Ubisoft прозвучало множество важных тезисов. Так, например, Ubisoft продолжит вкладывать львиную долю (80 %) ресурсов в производство и развитие игр в высокобюджетном (AAA) сегменте. В их число входят как проекты в уже существующих франшизах, так и новинки вроде Avatar Frontiers of Pandora.

Оставшиеся 20 % ресурсов пойдут на развитие условно-бесплатного сегмента игр на PC, консолях и мобильных устройствах. Проще говоря, Ubisoft сохраняет приверженность высокобюджетным проектам, но потихоньку прощупывает почву «фритуплея», популярность которого ныне уже превышает все мыслимые пределы. F2P-сегмент, по замыслу Ubisoft, поспособствует увеличению аудитории игр издательства и стать источником дополнительного дохода.

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Rainbow Six Siege преодолела отметку в 75 миллионов зарегистрированных пользователей. Ubisoft считает, что популярность «Осады» сыграет на руку Rainbow Six Extraction, релиз которой на днях перенесли до января. Проект Riders Republic по своему масштабу не уступит прошлогодней Immortals Fenyx Rising и будет стабильно получать обновления с дополнительным контентом.

Assassin’s Creed Valhalla будут поддерживать дополнительным контентом и в следующем году — Ubisoft считает, что ежегодный выпуск обновлений для Assasin’s Creed это правильная практика. А вот находящийся в производстве проект в «ассасинской» франшизе под рабочим названием Infinity хоть и сохранит верность повествовательным традициям серии, но при этом значительно её (серию) расширит.

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Выручка Ubisoft за первый квартал текущего финансового года составила 352,8 млн евро, что почти на одну шестую часть меньше, чем за аналогичный отчётный период в прошлом году. Ситуация закономерная: пандемия медленно, но верно отступает, люди возвращаются к привычной жизни и к привычным развлечениям вне четырёх стен. Готовьтесь к повсеместным сообщениям о «снижениях выручки» в видеоигровом сегменте.

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