В Overwatch стартовали «Летние игры 2021»: новые тематические облики, эмоции и реплики
Не успели мы и оглянуться, как
зима катит в глаза к своему логическому завершению уже приближается календарное лето, а вместе с ним в сессионных играх начинают проводить соответствующие тематические мероприятия. Среди таких игр — Overwatch, где несколько минут назад началось ежегодное событие «Летние игры», посвящённое летним видам спорта и проведения досуга.
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Несколько персонажей получили новые тематические облики, эмоции, реплики, граффити и даже заставки к лучшим моментам матча. Например, Эш превратилась в знойную любительницу отдыха у бассейна, а Солдат-76 — в типичного «батю», готовящего шашлыки. Некоторые фанаты Overwatch, возможно, обрадуются возвращению в игру режима «Лусиобол» в пятый раз подряд.
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Обновление получилось очень уютным, и продлится оно ровно три недели — вплоть до 10 августа включительно.
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