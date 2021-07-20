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Программист-энтузиаст превратил калькулятор Casio FX-9750 в терминал для обмена текстовыми сообщениями

Современный калькулятор — это важно.
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Разработчик-энтузиаст Тобиас Мэдел из Германии опубликовал «исходники» необычного проекта, позволяющего подключить современный электронный калькулятор к интернету и превратить его в терминал для обмена текстовыми сообщениями. Для воплощения своих нестандартных идей Тобиас решил модифицировать Casio FX-9750 — современный графический калькулятор с монохромным дисплеем, процессором SH-4A на архитектуре SuperH и памятью в 61 Кбайт.

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Соответствующее демонстрационное видео было опубликовано на YouTube. Разработчик пояснил, что для превращения калькулятора Casio в терминал для обмена текстовыми сообщениями ему пришлось портировать стек ulP1.0 и оптимизировать код под скромные мощности системы.

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Передача данных идёт через последовательный порт, «самопальный» IRC-клиент умеет отображать статус подключения к Сети. Все заинтересованные могут перейти на GitHub, где выложен исходный код проекта.

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