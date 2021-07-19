Telegram — самое скачиваемое приложение в России по итогам второго квартала 2021 года
Аналитическая компания App Anie опубликовала отчёт по самым популярным мобильным приложениям второго квартала текущего года. Как оказалось, мессенджер Telegram стал самым востребованным мобильным приложением в России — за отчётный период сервису удалось обогнать TikTok.
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На втором месте по количеству загрузок оказался не нуждающийся в представлении TikTok, следом за ним расположился сервис Zenly. Последний позволяет отслеживать местоположение друзей пользователя. Приложение с третьего места примечательно ещё и тем, что за второй квартал оно поднялось аж на 51 одно место — рекордный показатель за период. Приложение «Госуслуг» обоснвалось на седьмом месте.
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Если говорить о международном рейтинге, то в пятёрке самых популярных приложений традиционно разместились TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp и ZOOM. В топе по выручке оказались TikTok, YouTube, Tinder и Disney+.
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За полным отчётом от App Anie следует переходить на официальный сайт данной аналитической компании.
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