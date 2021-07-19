Аналитическая компания App Anie опубликовала отчёт по самым популярным мобильным приложениям второго квартала текущего года. Как оказалось, мессенджер Telegram стал самым востребованным мобильным приложением в России — за отчётный период сервису удалось обогнать TikTok.

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На втором месте по количеству загрузок оказался не нуждающийся в представлении TikTok, следом за ним расположился сервис Zenly. Последний позволяет отслеживать местоположение друзей пользователя. Приложение с третьего места примечательно ещё и тем, что за второй квартал оно поднялось аж на 51 одно место — рекордный показатель за период. Приложение «Госуслуг» обоснвалось на седьмом месте.

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Если говорить о международном рейтинге, то в пятёрке самых популярных приложений традиционно разместились TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp и ZOOM. В топе по выручке оказались TikTok, YouTube, Tinder и Disney+.

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За полным отчётом от App Anie следует переходить на официальный сайт данной аналитической компании.