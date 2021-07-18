На календаре очередное воскресенье, завтра начинается очередная тяжёлая рабочая неделя, а это значит, что настало время для публикации традиционного недельного чарта продаж в Steam. Уходящая неделя была ознаменована релизом гоночного симулятора F1 2021, и он закономерно закрепился в лидерских позициях в свежем чарте. А если конкретнее, то на втором и четвёртом местах (по предзаказу и уже после релиза соответственно).

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Не станем увязать в ненужных в подобных материалах вступлениях, отметив лишь, что чарт продаж на этой неделе отличается максимальной уникальностью за многие месяцы, и перейдём сразу к делу; десятка лидеров уходящей недели выглядит так: