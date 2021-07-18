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F1 2021 стартовала со второго и четвёртого мест в чарте продаж Steam на этой неделе

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На календаре очередное воскресенье, завтра начинается очередная тяжёлая рабочая неделя, а это значит, что настало время для публикации традиционного недельного чарта продаж в Steam. Уходящая неделя была ознаменована релизом гоночного симулятора F1 2021, и он закономерно закрепился в лидерских позициях в свежем чарте. А если конкретнее, то на втором и четвёртом местах (по предзаказу и уже после релиза соответственно).

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Не станем увязать в ненужных в подобных материалах вступлениях, отметив лишь, что чарт продаж на этой неделе отличается максимальной уникальностью за многие месяцы, и перейдём сразу к делу; десятка лидеров уходящей недели выглядит так:

  • Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin;
  • F1 2021 (предзаказ);
  • Steam Deck Deposit;
  • F1 2021;
  • She Will Punish Them;
  • Valve Index VR Kit;
  • Swords of Legends Online;
  • Total War Warhammer II The Silence & The Fury;
  • New World (предзаказ);
  • New World Deluxe (предзаказ).
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