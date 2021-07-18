Руководитель игрового подразделения Sony Джим Райан дал интервью китайскому изданию TMTPost, в рамках которого затрагивался вопрос определения сроков выхода той или иной игры. По мнению главы PlayStation, в переносах даты релиза нет ничего дурного — иногда лучше набраться мужества и отменить выход проекта в означенный ранее срок, если это поможет улучшить его качество.

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Джим Райан убеждён, что игроки помнят только лучшие проекты, а не просто хорошие. Именно в случае с лучшей игрой фанаты просят продолжение, которое они обязательно купят. А у «просто хороших игр» жизнь очень короткая, их быстро забывают.

Глава PlayStation в интервью также сделал важное замечание о том, что у любых проектов всё равно есть сроки разработки — вне зависимости от желания авторов всё улучшить и довести до идеала. Это нужно, как минимум, для выполнения финансовых показателей и трудовой дисциплины. К тому же, пул проектов важно регулярно показывать фанатам.

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По поводу грядущих Horizon Forbidden West и новой God of War Джим Райан дал понять, что оба проекта должна выйти в течение 12 месяцев.