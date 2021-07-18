Arcadegeddon стала первой консольной игрой с поддержкой технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)
Несколько дней назад AMD открыла доступ к своей технологии FidelityFX Super Resolution (далее FSR), призванной стать «красным» ответом на «зелёную» технологию Deep Learning Super Sampling (DLSS). Начальный список поддерживающих её игр невелик, но это быстро исправят. Например, несколько часов назад разработчики проекта Arcadegeddon объявили о том, что внедрили поддержку FSR как в PC-, так и в PS5-версию своей игры. Таким образом, Arcadegeddon стала первой игрой на консолях с функцией FSR.
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Трудно сказать, насколько полезной конкретно для данной игры будет наличие FSR, но инфоповод разработчики создали, тем самым вынудив игровые издания вспомнить о себе и об Arcadegeddon.
Помимо FSR в обновлении игры перечислено более дюжины исправлений различных багов, а также парочка изменений в плане баланса. Arcadegeddon вышла десять дней назад в раннем доступе, и об её популярности пока можно говорить только в будущем времени и в оптимистичном тоне: возможно, она когда-нибудь наступит.
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