Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Arcadegeddon стала первой консольной игрой с поддержкой технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)

Это аналог NVIDIA DLSS.
+
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Несколько дней назад AMD открыла доступ к своей технологии FidelityFX Super Resolution (далее FSR), призванной стать «красным» ответом на «зелёную» технологию Deep Learning Super Sampling (DLSS). Начальный список поддерживающих её игр невелик, но это быстро исправят. Например, несколько часов назад разработчики проекта Arcadegeddon объявили о том, что внедрили поддержку FSR как в PC-, так и в PS5-версию своей игры. Таким образом, Arcadegeddon стала первой игрой на консолях с функцией FSR.

реклама

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Трудно сказать, насколько полезной конкретно для данной игры будет наличие FSR, но инфоповод разработчики создали, тем самым вынудив игровые издания вспомнить о себе и об Arcadegeddon.

Помимо FSR в обновлении игры перечислено более дюжины исправлений различных багов, а также парочка изменений в плане баланса. Arcadegeddon вышла десять дней назад в раннем доступе, и об её популярности пока можно говорить только в будущем времени и в оптимистичном тоне: возможно, она когда-нибудь наступит.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd illfonic arcadegeddon
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Стартовал ранний доступ XCOM Legends — нового мобильного экшена с пошаговыми боями
+
Глава PlayStation убеждён, что перенос релиза игры для улучшения её качества — благородная цель
2
Arcadegeddon стала первой консольной игрой с поддержкой технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)
+
Warframe: крупное дополнение The New War выйдет в конце года, а сама игра готовится к внедрению кроссплея
+
Глава Nightdive Studios намекнул на скорый анонс ремастера «египетского» боевика Powerslave
6
Фанат War Thunder опубликовал на форуме секретные материалы по танку для победы в споре
16
Большинство владельцев смартфонов ежедневно проводят в мобильных приложениях до 4 часов
3
После очередной волны блокировок в Call of Duty Warzone «забанили» ещё 50 тысяч читеров
5

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 29
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Первый взгляд на новую игровую консоль Valve Steam Deck - потенциальный хит или очередная неудача
36
Вспоминаем, о чем была Mafia The City of Lost Heaven, и оцениваем версию Remastered
7
Собираю свой компьютер для будущих игр
70
Обзор игровой проводной гарнитуры ASUS ROG Cetra II
8
Обзор смартфона Tecno Camon 17P
8
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
7
Большой обзор и сравнительное тестирование флешки Lexar M35 объёмом 32 и 64 ГБ
+

Сейчас обсуждают

Key
15:30
В 4К FSR ненамного уступает DLSS, только расти некуда, в отличии от DLSS. А вот в низких разрешениях FSR будет хуже. Но всё равно для консолей это очень хорошая технология - в режиме качества на кон...
AMD FSR против Nvidia DLSS - прямое сравнение двух технологий в играх
omoikane
15:29
У FSR макс присет UQ а там Q(о чем в новости написанно кстати). И даже так различия с нативом минимальны.
AMD FSR против Nvidia DLSS - прямое сравнение двух технологий в играх
Артем Остапенко
15:26
Главная героиня,пожирнела и стала,сильной и независимой лесной фемкой... Если эту не доработку или чью то бредовую идею не исправят,игра провалится.
Глава PlayStation убеждён, что перенос релиза игры для улучшения её качества — благородная цель
omoikane
15:25
И? Он там точно незнает как технология работает и не говорит об этом :D
AMD FSR против Nvidia DLSS - прямое сравнение двух технологий в играх
Chimbal
15:24
Надеюсь в 11 не очередное слегка накрашенное ядро висты под новой циферкой и красивыми обещаниями от "инсайдеров" так называемых. Если они и в 11 винде теребят ядро висты, то видимо я не дождусь адекв...
Windows 11 перейдёт на новое ядро coreOS 11
¤Demon¤
15:24
В то время, как оптимальные 5900х и 5600х.
Intel Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K ощутимо быстрее AMD Ryzen 5000 — инсайдер
Neur
15:23
Играть в танки уже лет так 5 как зашквар...
Начался тест обновления 1.14 в World Of Tanks
omoikane
15:23
не вижу смысла слушать человека который решает за других, во что им играть :D
AMD FSR против Nvidia DLSS - прямое сравнение двух технологий в играх
zalupsmus
15:22
Мадам, разве Вы до сих пор не знаете, что целая часть от дробной в России, Украине, РБ и других странах отделяется запятой, а не точкой? Слямзила новость, как обычно.
Падение стоимости Биткоина стоило криптовалютным миллиардерам потери 15.5 миллиарда долларов
Кость
15:21
Ну и что? В мире до сих пор выписывают гранты на изучение стволовых клеток, разработку нейроинтерфейса и прочее наипалово.
Один из основателей Эфириума решил избавиться от криптовалюты и начать новую жизнь
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем