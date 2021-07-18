Фанат War Thunder опубликовал на форуме секретные материалы по танку для победы в споре
Остросюжетная драма с элементами шпионского боевика развернулась недавно на официальном форуме онлайн-игры War Thunder. Всё началось с того, что один из игроков оставил гневное сообщение насчёт соответствия виртуальной копии танка Challenger 2 его реальному прототипу. Дескать, сама модель танка не на 100% реалистичная, так как у неё слишком большой зазор между передним слоем брони и базовой конструкцией башни.
реклама
Посетитель форума под ником Pyrophoric дал понять, что он является бывшим командиром экипажа данного танка и членом подразделения британской армии, которая участвует в испытании вооружений. Для подтверждения своих же слов Pyrophoric опубликовал отсканированные страницы руководства по эксплуатации танка с пометками «UK Restricted». Проще говоря, возбуждённый игрок в War Thunder перешёл границу дозволенного и опубликовал секретные документы.
Модераторы форума игры среагировали достаточно быстро: они удалили лишние комментарии и дали понять Pyroporic об ответственности за публикацию секретных материалов. Как оказалось, за нарушение закона о государственной тайне игроку может грозить до 14 лет тюрьмы.
реклама
Прежде чем вы будете осуждать (или восхвалять — неважно) действия участника дискуссии на форуме War Thunder, важно помнить о двух моментах. Во-первых, Pyrophoric может и не быть тем самым служащим британской армии — документы могли быть «слиты» в Интернет кем-то другим. Во-вторых, вся эта история может оказаться банальной рекламной уловкой, призванной повысить интерес к War Thunder.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила