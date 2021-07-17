NVIDIA продемонстрировала, насколько лучше F1 2021 работает с включённым DLSS
Вчера вечером состоялся релиз очередной ежегодной части серии гоночных игр F1. Помимо множества технических нововведений в новинке сразу с момента релиза представлена технология «умного» сглаживания NVIDIA DLSS, и по такому случаю «зелёный гигант» решил провести наглядную демонстрацию того, насколько заметно повышается производительность проекта при её активации.
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Как следует из официального геймплейного «прогона», который проводился на компьютере с процессором AMD Ryzen 9 5900X и 32 гигабайтами оперативной памяти, рост частоты кадров при активации DLSS может достигать и даже превышать 50 %.
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При работе в разрешении 4K наиболее значимый прирост наблюдался на графических ускорителях GeForce RTX 3070 и 3070 Ti, включение DLSS на которых позволило игре преодолеть рубеж минимально допустимого фреймрейта в 60 fps. Всего NVIDIA протестировала F1 2021 на семи ускорителях — от RTX 2060 до RTX 3080 Ti. В среднем во всех сценариях рост составлял около 50 %.
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Примечательно, что F1 2021 за сутки получила очень высокие пользовательские оценки. Напомним, что это первый проект от Codemasters после вхождения в состав внутренних студий Electronic Arts.
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