Необычная приключенческая игра AWAY: The Survival Series с белкой в главной роли получит свою версию для PlayStation 5
Разработчики из студии Breaking Walls рассказали, что необычная приключенческая игра AWAY: The Survival Series в обязательном порядке заглянет на консоль PlayStation 5. До настоящего момента мы точно знали, что проект появится на PC, Xbox One и PlayStation 4. Некстген-версия отличается улучшенной графикой и особым режимом Documentary Experience, в котором, как вы понимаете, детализация будет выкручена на максимум для достижения того самого ощущения от просмотра документального фильма о флоре и фауне.
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Для игры также запланирован фоторежим, в котором белку (главная героиня проекта) можно будет запечатлеть в любом месте на локации и настроить отображение портретика с ней. AWAY: The Survival Series расскажет историю путешествия сахарной белки-летяги, которая путешествует по детализированному миру, — в общем, это абсолютно созерцательный проект без какого-либо серьёзного драматического посыла.
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