Разработчики из студии Breaking Walls рассказали, что необычная приключенческая игра AWAY: The Survival Series в обязательном порядке заглянет на консоль PlayStation 5. До настоящего момента мы точно знали, что проект появится на PC, Xbox One и PlayStation 4. Некстген-версия отличается улучшенной графикой и особым режимом Documentary Experience, в котором, как вы понимаете, детализация будет выкручена на максимум для достижения того самого ощущения от просмотра документального фильма о флоре и фауне.

Для игры также запланирован фоторежим, в котором белку (главная героиня проекта) можно будет запечатлеть в любом месте на локации и настроить отображение портретика с ней. AWAY: The Survival Series расскажет историю путешествия сахарной белки-летяги, которая путешествует по детализированному миру, — в общем, это абсолютно созерцательный проект без какого-либо серьёзного драматического посыла.

Если вас заинтересовал продукт творчества Breaking Walls, то смело подписывайтесь на рассылку новостей — в таком случае можно ещё претендовать на получение уникальных записей звуков природы из мира AWAY.