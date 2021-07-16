Новый геймплей Weird West — проекта от бывших разработчиков Prey и Dishonored
Разработчики из студии WolfEye, в основателях которой числится соавтор Prey и Dishonored Рафаэль Колантонио, опубликовали геймплейный трейлер Weird West. Этот проект представляет собой экшен с изометрической камерой, в котором процессу исследования уделяется внимания ничуть не меньше, чем сюжетным диалогам, стрельбе и прочим первостепенным вещам.
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В представленном ролике нам показали, как работают основные игровые механики, как выглядит диалоговая система, что умеет главный герой, и что ему нужно. Герой умеет превращаться в оборотня, стрелять, раскапывать могилы и вести зрелищные перестрелки.
В свежем ролике Weird West нам также показали новые виды оружия, методы перемещения по карте мира (привет, ранние Fallout!), магию и акробатические элементы.
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Релиз Weird West должен состояться осенью текущего года. Проект заявлен для PC, PlayStation 4 и Xbox One.
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