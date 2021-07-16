Разработчики из студии WolfEye, в основателях которой числится соавтор Prey и Dishonored Рафаэль Колантонио, опубликовали геймплейный трейлер Weird West. Этот проект представляет собой экшен с изометрической камерой, в котором процессу исследования уделяется внимания ничуть не меньше, чем сюжетным диалогам, стрельбе и прочим первостепенным вещам.

реклама

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

В представленном ролике нам показали, как работают основные игровые механики, как выглядит диалоговая система, что умеет главный герой, и что ему нужно. Герой умеет превращаться в оборотня, стрелять, раскапывать могилы и вести зрелищные перестрелки.

В свежем ролике Weird West нам также показали новые виды оружия, методы перемещения по карте мира (привет, ранние Fallout!), магию и акробатические элементы.

реклама

Релиз Weird West должен состояться осенью текущего года. Проект заявлен для PC, PlayStation 4 и Xbox One.