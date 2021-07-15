С этим трудно смириться, но мы уже прожили половину календарного лета. Как следствие, приближается конец августа, а вместе с ним — и второе крупное летнее игровое мероприятие в лице выставки gamescom 2021. В этом году мероприятие также пройдёт полностью в цифровом формате, а сегодня организаторы опубликовали список его участников.

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Он получился достаточно внушительным:

505 Games;

Activision;

Aerosoft;

Assemble Entertainment;

astragon Entertainment;

BANDAI NAMCO Entertainment;

Bethesda Softworks;

Electronic Arts;

GAMEVIL COM2US Europe;

Headup;

Indie Arena Booth;

Koch Media;

NExT Studios (Tencent Games);

SEGA Europe;

Team17;

Thunderful Games;

Ubisoft;

Wargaming;

Xbox.

Выставка пройдёт с 25 по 27 августа, однако все наиболее важные и громкие анонсы состоятся в первый день — в рамках церемонии открытия, которую проведёт небезызвестный Джефф Кили.