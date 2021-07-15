В выставке gamescom 2021 примут участие EA, Ubisoft, Activision и ещё 16 компаний
С этим трудно смириться, но мы уже прожили половину календарного лета. Как следствие, приближается конец августа, а вместе с ним — и второе крупное летнее игровое мероприятие в лице выставки gamescom 2021. В этом году мероприятие также пройдёт полностью в цифровом формате, а сегодня организаторы опубликовали список его участников.
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Он получился достаточно внушительным:
- 505 Games;
- Activision;
- Aerosoft;
- Assemble Entertainment;
- astragon Entertainment;
- BANDAI NAMCO Entertainment;
- Bethesda Softworks;
- Electronic Arts;
- GAMEVIL COM2US Europe;
- Headup;
- Indie Arena Booth;
- Koch Media;
- NExT Studios (Tencent Games);
- SEGA Europe;
- Team17;
- Thunderful Games;
- Ubisoft;
- Wargaming;
- Xbox.
Выставка пройдёт с 25 по 27 августа, однако все наиболее важные и громкие анонсы состоятся в первый день — в рамках церемонии открытия, которую проведёт небезызвестный Джефф Кили.
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