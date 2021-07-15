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Россия вошла в тройку стран по количеству запросов на удаление контента из Twitter

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Как сообщает издание ТАСС, Россия занята третье место в списке стран, направляющих в адрес Twitter запросы на удаление размещённого в этой социальной сети контента. Соответствующая информация также продублирована в отчёте Twitter, опубликованном на сайте.

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По данным Twitter, с начала июля по конец декабря прошлого года компания получила 38 524 запроса на удаление контента, 29% из них были удалены. Уточняется, что в 94% случаев речь идёт о запросах из пяти стран: Япония, Индия, Россия, Турция и Республика Корея. Страны в этом списке расположены в порядке убывания количества обращений. Если перейти к данным по России, то за означенный шестимесячный период в Twitter поступил 6351 запрос на удаление контента, из них 569 обращений было оформлено в судебном порядке. Отмечается, что количество подобных требований уменьшилось на 29% по сравнению с данными по первому полугодию 2020 года. Но в Twitter обратили внимание, что число обращений на почве пропаганды суицида или причинения вреда здоровью выросло на 64%.

По Японии ситуация выглядит следующим образом: за второе полугодие 2020 года зарегистрировано 16649 запросов. Из Индии поступит 6971 запрос.

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Напомним, что Роскомнадзор ещё в апреле предпринял меры по ограничению трафика Twitter на фоне неудовлетворительной работы компании с запросами на удаление контента. Во второй половине мая стало известно, что Twitter успел удалить более 90% противоправного контента, поэтому РКН не стал полностью блокировать сервис, как обещал. Ограничение трафика тоже было снято, но, как сообщает ТАСС, на мобильных устройствах оно до сих пор действует.

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Только 3 место! Ладно Индия, мне вот интересно Япония тоже неправильная страна?!
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