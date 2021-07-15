Изначально сетевой проект Resident Evil Re:Verse должен был выйти одновременно с Resident Evil Village и стать его своеобразным мультиплеерным ответвлением, но незадолго до запуска Capcom объявила о том, что релиз «Реверса» откладывается до июля. Половина месяца уже прошла, и вот, случилось очевидное: проект не готов к выходу не то что в июле, а в 2021 году вообще. Как следствие, его выход отложили до следующего года, без конкретики.

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По словам представителей Capcom, команда продолжит трудиться, чтобы обеспечить достойный серии игровой процесс. Дополнительными подробностями с нами поделятся позже.

Стоит напомнить, что в Resident Evil Re:Verse мы должны играть за героев «Обители зла», стараясь при этом не погибнуть, ведь смерть — это не окончание матча, а переход в «новую жизнь» в виде супермутанта вроде того же Тирана.