ИИ в компьютерных играх никогда не отличался разумом, да и вторую букву в данной аббревиатуре зачастую принято расшифровывать не как «интеллект», а как «идиот» или даже «имбецил». Особенно сильно данное безобразие заметно в сложных играх, таких, как глобальные стратегии. Серия Sid Meier’s Civilization испокон веков страдала от слабого ИИ, и спустя десятилетия процесс с мёртвой точки, кажется, даже не сдвигается.

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После недавнего обновления компьютерные оппоненты в шестой номерной части серии словно бы поумнели, но, как выяснили геймеры, на практике это лишь очередная создающая иллюзию у ИИ разума полумера от Firaxis Games.

Как сообщается, в одном из патчей Firaxis задала компьютерным персонажам сверхвысокий приоритет на строительство кампусов и театральных площадей, отвечающих за «выработку» науки и культуры, что позволяет быстрее продвигаться по древам технологий и социальных институтов соответственно. Это дало свои закономерные плоды: соперники стали опережать игрока в развитии и сильно досаждать, вынуждая действовать зеркально и также вкладываться в науку и культуру.

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Впрочем, многим такие однообразные партии, в которых во главу угла поставлено научное соперничество с «компьютером», справедливо не нравятся. Так что здесь остаётся либо ждать милости от Firaxix, либо надеяться на моддеров. Учитывая, что Firaxis уже выпустила «Антологию» Civilization VI, то есть, производство игры и контента для неё полностью завершено, первый вариант закономерно отпадает.