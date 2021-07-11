Как и следовало ожидать после соответствующего анонса, сегодня Electronic Arts, вернее, её спортивное подразделение EA Sports, представила вниманию общественности FIFA 22 — новую часть серии футбольных симуляторов-ежегодников. Сопутствующий видеоролик, дата выхода, а также первые подробности — на месте.

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Итак, FIFA 22 порадует обновлённым движком, в котором применена технология HyperMotion, позволившая записать действия 22 профессиональных футболистов и воспроизвести их в игре. Как утверждают разработчики, благодаря HyperMotion в FIFA 22 будет доселе невиданный в серии уровень реалистичности игрового процесса.

Кроме того, режимы карьеры, Volta Football, «Клубы профи» и FIFA Ultimate Team были подвергнуты изменениям, а система вратарей была полностью переработана. Всего в игре будет представлено 17 тысяч игроков, более семисот команд, более 90 стадионов и свыше тридцати лиг. Больше подробностей обещают опубликовать до конца лета.

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Релиз — 1 октября на PC (Steam и Origin), PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia. В общем, все актуальные «большие» платформы и немножко «облачка».