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Геймеры собрали на марафоне Summer Games Done Quick 2021 без малого $3 млн на благотворительность

Их переведут «Врачам без границ».
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Сегодня завершился онлайн-марафон Summer Games Done Quick 2021, в рамках которого самоотверженные геймеры устраивали «спидраны» (прохождения на скорость) самых разных игр, жанров и годов выпуска. Смысл проведения подобного мероприятия — сборы средств на благотворительность, и его организаторы сообщили, что за неделю удалось собрать $2,89 млн.

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Все пожертвования в полном объёме будут переведены гуманитарной организации «Врачи без границ», члены которой оказывают медицинскую помощь пострадавшим в результате войн, эпидемий и природных катаклизмов более чем в семидесяти государствах мира.

Сборы в этом году значительно превосходят прошлогодние и почти соответствуют рекорду 2019 года, когда спидраннерам в рамках марафона удалось собрать ровно три миллиона долларов.

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Геймеры собрали на марафоне Summer Games Done Quick 2021 без малого $3 млн на благотворительность
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