Геймеры собрали на марафоне Summer Games Done Quick 2021 без малого $3 млн на благотворительность
Сегодня завершился онлайн-марафон Summer Games Done Quick 2021, в рамках которого самоотверженные геймеры устраивали «спидраны» (прохождения на скорость) самых разных игр, жанров и годов выпуска. Смысл проведения подобного мероприятия — сборы средств на благотворительность, и его организаторы сообщили, что за неделю удалось собрать $2,89 млн.
реклама
Все пожертвования в полном объёме будут переведены гуманитарной организации «Врачи без границ», члены которой оказывают медицинскую помощь пострадавшим в результате войн, эпидемий и природных катаклизмов более чем в семидесяти государствах мира.
Сборы в этом году значительно превосходят прошлогодние и почти соответствуют рекорду 2019 года, когда спидраннерам в рамках марафона удалось собрать ровно три миллиона долларов.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила