Формальный анонс Final Fantasy XVI состоялся в начале прошлой осени, и с тех пор никакими внятными (да и вообще хоть какими бы то ни было) подробностями разработчики с нами не делились. Они и сейчас этого делать не торопятся, однако, судя по недавним комментариям авторов, процесс производства игры близится к завершению.

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По словам продюсера проекта Наоки Ёсида, сюжет Final Fantasy XVI полностью завершён, и вносить в него какие-либо изменения уже поздно. Более того, команда разработчиков уже почти закончила запись англоязычной озвучки проекта. Технически это означает, что значительная часть Final Fantasy XVI уже готова, однако показывать проект в Square Enix пока не торопятся: все игровые системы должны соответствовать необходимому уровню качества. По этой причине Final Fantasy XVI, скорее всего, пропустит Tokyo Game Show 2021, которую планируют провести с 30 сентября по 3 октября.

Даже приблизительных сроков выхода новой «Финалки» пока нет.