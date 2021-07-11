Разработка Final Fantasy XVI близится к завершению
Формальный анонс Final Fantasy XVI состоялся в начале прошлой осени, и с тех пор никакими внятными (да и вообще хоть какими бы то ни было) подробностями разработчики с нами не делились. Они и сейчас этого делать не торопятся, однако, судя по недавним комментариям авторов, процесс производства игры близится к завершению.
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По словам продюсера проекта Наоки Ёсида, сюжет Final Fantasy XVI полностью завершён, и вносить в него какие-либо изменения уже поздно. Более того, команда разработчиков уже почти закончила запись англоязычной озвучки проекта. Технически это означает, что значительная часть Final Fantasy XVI уже готова, однако показывать проект в Square Enix пока не торопятся: все игровые системы должны соответствовать необходимому уровню качества. По этой причине Final Fantasy XVI, скорее всего, пропустит Tokyo Game Show 2021, которую планируют провести с 30 сентября по 3 октября.
Даже приблизительных сроков выхода новой «Финалки» пока нет.
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