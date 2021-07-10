CD Projekt RED проводит раздачу цифровых подарков по «Ведьмаку»
Начало «фестиваля» WitcherCon уже послужило источником нескольких важных новостей из мира «Ведьмака». Например, стала известна дата (17 декабря) премьеры второго сезона одноимённого сериала от Netflix и оглашена информация о специальном контенте по сериалу, который появится в обновлённой версии The Witcher 3 Wild Hunt. Компания CD Projekt RED решила отметить начало фестиваля и устроила в магазине GOG раздачу цифрового контента по «Ведьмаку».
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Во-первых, разработчики дарят две электронные книги: сборник комиксов «Ведьмак: Лисьи дети» и «Мир “Ведьмака: справочник по компьютерной игре». Во-вторых, запись концерта с музыкой из The Witcher 3 Wild Hunt. И, наконец, четыре карты для ГВИНТа: «Уходящие в закат», «Йеннифэр из Венгерберга», «Цири» и «Весемир: наставник».
Раздача продлится ещё двое суток, так что фанаты «Ведьмака» успеют забрать причитающиеся им подарки.
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