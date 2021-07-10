Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

CD Projekt RED проводит раздачу цифровых подарков по «Ведьмаку»

Что-то достойное там даже есть.
+
RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti

Начало «фестиваля» WitcherCon уже послужило источником нескольких важных новостей из мира «Ведьмака». Например, стала известна дата (17 декабря) премьеры второго сезона одноимённого сериала от Netflix и оглашена информация о специальном контенте по сериалу, который появится в обновлённой версии The Witcher 3 Wild Hunt. Компания CD Projekt RED решила отметить начало фестиваля и устроила в магазине GOG раздачу цифрового контента по «Ведьмаку».

реклама

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Во-первых, разработчики дарят две электронные книги: сборник комиксов «Ведьмак: Лисьи дети» и «Мир “Ведьмака: справочник по компьютерной игре». Во-вторых, запись концерта с музыкой из The Witcher 3 Wild Hunt. И, наконец, четыре карты для ГВИНТа: «Уходящие в закат», «Йеннифэр из Венгерберга», «Цири» и «Весемир: наставник».

Раздача продлится ещё двое суток, так что фанаты «Ведьмака» успеют забрать причитающиеся им подарки.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

CD Projekt RED проводит раздачу цифровых подарков по «Ведьмаку»
+
Рост просмотров контента на Twitch перестаёт быть стремительным
2
В российском сегменте Steam подскочили цены на Dishonored 2 и Dishonored: Death of the Outsider
+
Онлайновый «диаблоид» Path of Exile стремительно теряет аудиторию — только за июнь она сократилась почти на 70%
31
Игровое направление «Сбера» планирует заняться издательской деятельностью, запустить голосовой помощник и не только
13
В третьем «Ведьмаке» появится дополнительный контент по одноимённому сериалу
1

Интересные материалы

В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 25
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 68
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 27
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 34
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Анализ доступности и цен на видеокарты RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете. Часть 2-я. Неделя спустя
34
Блокчейн - что это такое простым языком
69
Битва B-Die : Single Rank vs Dual Rank
30
Asus TUF Gaming RTX 3080 Ti не ОС версия - распаковка, температуры, шум, частоты в нагрузке, видео
37
Как не нужно прогревать чипы компьютерных комплектующих для восстановления их работоспособности
20
Обзор и тестирование смартфона ASUS ZenFone 8
5
Обзор и тестирование NVMe-накопителя IRDM M.2 объемом 512 Гб
21
Тестирование процессоров Core i3-10325 в актуальных играх
10
Обзор и тестирование комплектов оперативной памяти DDR4 SO-DIMM с тактовой частотой 3200 МГц
+

Сейчас обсуждают

pudge2009
13:00
забыли уточнить, что это относится только к огрызкам от амд. Т.к цены на нвидию падают каждый день
Генеральный директор AMD: дефицит видеокарт сохранится до конца года
Nikoliasik
12:59
идут сами майнить на огороды
Рост просмотров контента на Twitch перестаёт быть стремительным
wolfire
12:56
когда растут цены на морковку, людям не до твича
Рост просмотров контента на Twitch перестаёт быть стремительным
brexton
12:56
Интересно будет сравнить стоимость равных по производительности карт от зелёных, красных и синих, когда они будут доступны.
Radeon RX 6600 XT за 399 долларов будет иметь производительность RX 5700 XT
wolfire
12:54
ну если готовы продаться почему бы и нет) меня бы он не купил, потому что я знаю что это волк в овечей шкуре) а бутера с маслом и красной икрой мне достаточно, а скупают тех кто хочет себе бугати купи...
Игровое направление «Сбера» планирует заняться издательской деятельностью, запустить голосовой помощник и не только
REY_B_
12:53
Сейчас одни сплошные надежды и верования. А действительность уже предопределена совершёнными действиями. DG-2 похоже будет обычным развитием встройки, в дискретном виде затычки. Интел сколько лет кл...
Генеральный директор AMD: дефицит видеокарт сохранится до конца года
wolfire
12:52
если звук в играх перейдёт на такой же уровень как ртх, то будет очень круто, но это огромной объём расчётов и программирования, ну и пока про это даже не заикаются, во всех играх обычные мп3 заранее ...
APU AMD VanGogh получит новый аудио сопроцессор ACP 5
brexton
12:51
Вместо майнинга лучше сделать файловый хостинг.
Даже 15 000 бесплатных жёстких дисков не позволят получить прибыль при добыче Chia Coin – Backblaze
REY_B_
12:49
Сейчас управление крупным бизнесом строиться "Дедка приказал бабке, бабка внучке, внучка жучке.... Все начальники. Все знать и уметь не должны! Работать должны быдло-мышки, за гроши" - Духовные скрепы...
Генеральный директор AMD: дефицит видеокарт сохранится до конца года
1TronpmG5
12:48
>>да вот как раз она показывает, что "те" есть. Не. Раз не подичинились, значит "тех" нет. Децентрализация почти в рафинированном виде. Если бы были "те", то никакого Эфира классик бы не было. А так в...
Блокчейн - что это такое простым языком
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем