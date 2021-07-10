Начало «фестиваля» WitcherCon уже послужило источником нескольких важных новостей из мира «Ведьмака». Например, стала известна дата (17 декабря) премьеры второго сезона одноимённого сериала от Netflix и оглашена информация о специальном контенте по сериалу, который появится в обновлённой версии The Witcher 3 Wild Hunt. Компания CD Projekt RED решила отметить начало фестиваля и устроила в магазине GOG раздачу цифрового контента по «Ведьмаку».

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Во-первых, разработчики дарят две электронные книги: сборник комиксов «Ведьмак: Лисьи дети» и «Мир “Ведьмака: справочник по компьютерной игре». Во-вторых, запись концерта с музыкой из The Witcher 3 Wild Hunt. И, наконец, четыре карты для ГВИНТа: «Уходящие в закат», «Йеннифэр из Венгерберга», «Цири» и «Весемир: наставник».

Раздача продлится ещё двое суток, так что фанаты «Ведьмака» успеют забрать причитающиеся им подарки.