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В третьем «Ведьмаке» появится дополнительный контент по одноимённому сериалу

Но в детали пока не вдаются.
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В рамках WitcherCon нам не только огласили дату премьеры второго сезона сериала «Ведьмак» — 17 декабря —, но и объявили о том, что по сериалу выйдет дополнительный контент для культовой игры The Witcher 3 Wild Hunt. В подробности разработчики вдаваться не стали, но рискнём предположить, что дело ограничится сугубо «косметикой».

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По всей видимости, дополнительный «ведьмачий» контент будет включён в игру одновременно с премьерой второго сезона сериала. По крайней мере, это было бы логично. Также хотелось бы напомнить, что обновлённое издание The Witcher 3 Wild Hunt планируют выпустить до конца текущего года.

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cd projekt red the witcher 3 wild hunt
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В третьем «Ведьмаке» появится дополнительный контент по одноимённому сериалу
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