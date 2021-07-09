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Детали крупного патча для Baldur’s Gate 3: отдых с использованием припасов и новая механика бросания костей

Larian молодцы.
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Студия Larian провела Panel from Hell 3 — третью по счёту трансляцию, посвящённую грядущим изменениям для ролевой игры Baldur’s Gate 3. Напомним, ранее разработчики уже проводили подобные мероприятия в августе прошлого года и в феврале нынешнего.

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Касательно самой игры в рамках стрима было объявлено, какие контентные добавления и правки случатся с игрой после выхода пятого большого патча. Сама «заплатка» выходит 13 июля, после её выхода сохранения работать не будут.

Ключевое нововведение — лагерь для персонажей. Они станут разбивать его в тех локациях, где остановились. Причём, с нужной поправкой на внешний вид всей локации. Таким образом, разбитый в лесах лагерь будет отличаться от того, что был сделан в пещере. Для полного восстановления в лагере обычного отдыха будет недостаточно. Персонажи станут тратить запасы провизии и воду. Ещё один важный момент — комментарии персонажей по поводу назначенных команд игроком действий. Очень похоже на то, что происходит в стратегиях при выборе юнитов, но только с большим разнообразием. Уже сейчас известно, что Larian записала около 800 различных комментариев, которые станут меняться в зависимости от локаций и принятых игроком решений.

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Также в Baldur’s Gate 3 увеличится количество анимаций, обновится интерфейс и улучшится искусственный интеллект противников. Разработчики также позаботились об интерфейсе проверки навыков и сменили механику броска костей — при броске можно будет использовать заклинания для получения бонусов.

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Сама трансляция проходила в форме игры. Разработчики из Larian переоделись в персонажей разных классов, а зрители могли выбирать кто войдёт в отряд и станет его лидером. Переодетые девелоперы занимались исследованием бельгийского замка, шутили и рассказывали о Baldur’s Gate 3.

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