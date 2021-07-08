Официально: в секретном режиме в Battlefield 2042 вернутся любимые игроками карты из предыдущих частей серии
Как известно, на старте продаж в Battlefield 2042 будет три стандартных игровых режима: «Тотальный военный конфликт», представляющий собой адаптацию «Захвата» и «Прорыва» под реалии новой игры, а также два секретных режима, подробнее о которых нам расскажут 22 июля в рамках EA Play Live. Впрочем, кое-какими деталями разработчики из DICE совместно с Ripple Effect (недавно переименованная DICE LA) всё же поделились сегодня в ходе небольшого рассказа о будущем шутеров.
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Ведущая мероприятия спросила у разработчиков, могут ли они сказать что-нибудь в отношении таинственных неанонсированных режимов Battlefield 2042, и ответ наверняка порадует фанатов серии. Одним из элементов загадочного игрового режима Battlefield 2042 станет возвращение и адаптация любимых сообществом карт из предыдущих частей Battlefield.
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The third mode of Battlefield 2042, which DICE LA (now known as Ripple Effect) is developing, will feature "fan favorite Battlefield maps" returning to Battlefield 2042. pic.twitter.com/8coiSDSmfk— Battlefield News (@bravoINTEL) July 8, 2021
Что это будут за карты, официальные разработчики пока, по понятным причинам, не уточняют, но тут на помощь сразу пришёл инсайдер Том Хендерсон, который ранее уже «сливал» в Сеть информацию о том, что в Battlefield 2042 планируют возродить культовые карты прошлых лет. Итак, по информации Хендерсона, в Battlefield 2042 вернутся следующие карты: «Операция “Метро”», «Операция “Взаперти”», «Остров Уэйк», «Осада Шанхая», «Порт Арика» и «Граница Каспия».
Напомним, что Battlefield 2042 запланирована выходу 22 октября на всех актуальных платформах.
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