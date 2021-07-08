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Официально: в секретном режиме в Battlefield 2042 вернутся любимые игроками карты из предыдущих частей серии

А инсайдеры уже знают их список.
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Как известно, на старте продаж в Battlefield 2042 будет три стандартных игровых режима: «Тотальный военный конфликт», представляющий собой адаптацию «Захвата» и «Прорыва» под реалии новой игры, а также два секретных режима, подробнее о которых нам расскажут 22 июля в рамках EA Play Live. Впрочем, кое-какими деталями разработчики из DICE совместно с Ripple Effect (недавно переименованная DICE LA) всё же поделились сегодня в ходе небольшого рассказа о будущем шутеров.

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Ведущая мероприятия спросила у разработчиков, могут ли они сказать что-нибудь в отношении таинственных неанонсированных режимов Battlefield 2042, и ответ наверняка порадует фанатов серии. Одним из элементов загадочного игрового режима Battlefield 2042 станет возвращение и адаптация любимых сообществом карт из предыдущих частей Battlefield.

Что это будут за карты, официальные разработчики пока, по понятным причинам, не уточняют, но тут на помощь сразу пришёл инсайдер Том Хендерсон, который ранее уже «сливал» в Сеть информацию о том, что в Battlefield 2042 планируют возродить культовые карты прошлых лет. Итак, по информации Хендерсона, в Battlefield 2042 вернутся следующие карты: «Операция “Метро”», «Операция “Взаперти”», «Остров Уэйк», «Осада Шанхая», «Порт Арика» и «Граница Каспия».

Напомним, что Battlefield 2042 запланирована выходу 22 октября на всех актуальных платформах.

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