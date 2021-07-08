Стрельба и взрывы в свежем трейлере технологичного боевика Bright Memory Infinite
Разработчики боевика Bright Memory Infinite напомнили о существовании своего проекта и опубликовали свежий геймплейный трейлер, в котором продемонстрировали новых оппонентов, механику скрытности, новое оружие, а также стрельбу и огромное количество взрывов, в том числе откровенно бессмысленных.
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Напомним, что Bright Memory Infinite представляет собой развитие идеи оригинальной Bright Memory, которую китайский энтузиаст, за исключением ассетов и непосредственно движка, создал в одиночку. Проект оказался неожиданно популярным, поэтому было решено развить идею и выпустить полноценную версию игры уже с подзаголовком Infinite.
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Релиз должен состояться до конца этого года, пока без конкретики.
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