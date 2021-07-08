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СМИ: Cyberpunk 2077 готовится к крупнейшему обновлению

За время пострелизного существования проекта, естественно.
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Хотя Cyberpunk 2077 уже после релиза за многие месяцы и доработана до состояния, которое она должна была иметь ещё до выхода, но процесс доведения проекта до ума продолжается. Как передаёт издание DSO Gaming, в Сеть просочился рекламный видеоролик, в котором утверждается, что Cyberpunk 2077 скоро получит крупнейшее обновление на сегодняшний день.

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Согласно информации издания, рекламное видео всплыло в Instagram, а затем на YouTube, откуда администрация сервисов их с завидной оперативностью «потёрла». Скорее всего, речь идёт об обновлении версии 1.3, но что войдёт в его состав, пока тайна за семью печатями.

Известный инсайдер Тайлер Маквикер уже обнаружил подтверждение существования данного обновления в базе данных Steam. Предположим, что соответствующий анонс прозвучит в рамках мероприятия WitcherCon, стартующего завтра, 9 июля.

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