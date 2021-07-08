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Dark Souls III получила на Xbox Series поддержку технологии FPS Boost

Частота кадров составит умопомрачительные 60 fps!
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Microsoft потихоньку продолжает внедрять в игры прошлого свою технологию FPS Boost, позволяющую повышать частоту кадров на консолях Xbox Series за счёт их заведомо более высокой вычислительной мощности по сравнению с предшественницами. Пока что список небогатый, но это дело поправимое; сегодня, например, поддержку FPS Boost получила без преувеличения культовая Dark Souls III.

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И хотя между Xbox Series X и Series S пропасть в плане производительности, но на обеих новых консолях от Microsoft игра работает в одинаковом режиме — в разрешении 900p при шестидесяти кадрах в секунду. Почему на Series X разрешение нельзя было поднять, тем более что, учитывая независимое тестирование от специалистов из Digital Foundry, запаса производительности данной консоли хватает, неясно.

Напомним, что технология FPS Boost была представлена в феврале этого года и рассчитана на игры, функционирующие на новых консолях по обратной совместимости. В идеальных условиях (игра нетребовательная и приставка — Series X) рост частоты кадров может стать четырёхкратным — с 30 fps до 120 fps.

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