Амбициозный проект Steelrising от создателей GreedFall выйдет следующим летом
В рамках предентации Nacon Connect, о содержимом которой мы в редакции готовим отдельный материал, поскольку на отдельные новости показанные там игры за редчайшим исключением не тянут, разработчики из студии Spiders наконец-то определились со сроками выхода своего амбициозного проекта Steelrising. Игра выйдет в свет в июне 2022 года на PC и консолях текущего поколения (называть «некстгеном» приставки почти годовой давности уже, наверное, не стоит).
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Напомним, что действие Steelrising разворачивается в альтернативном Париже XVIII века, ставшем центром мировой промышленной революции. В рамках технического прогресса на вооружении у королевской армии появились автоматоны, а сам король — альтернативная версия Людовика XVI — сошёл с ума и всячески подавляет различные очаги бунта. Возможно, для сохранения государства это и правильное решение, но с точки зрения игрового повествования — диктатура и беспредел. И положить конец этому беспределу решила супруга Людовика — Мария-Антуанетта. Обычно говорят, что муж и жена — одна сатана, но это, к несчастью Людовика, не тот случай.
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Играть мы будем за Эгиду — одну из автоматонов-гвардейцев Марии-Антуанетты — и всячески исполнять её направленные на освобождение Франции от супруга приказы. Да, история высосанная из пальца, но зачастую в играх это далеко не главное.
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