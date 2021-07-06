Sony в августе представит трейлер новой God of War и назовёт дату релиза Horizon Forbidden West — так сказал инсайдер
У нас на очереди новая порция слухов и домыслов — прямиком из Reddit. Завсегдатай форума, который в последнее время «слил» раньше времени правдивую информацию о Far Cry 6 и расписании State of Play, дал понять, что в скором времени появится информация о новой части God of War и Horizon Forbidden West.
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По словам информатора, буквально в следующем месяце будет представлен анонсирующий ролик новой God of War. Тогда же, в августе, должны объявить точную дату выхода второй части Horizon.
Блогер Reddit также отметил, что в грядущий четверг Sony в рамках мероприятия State of Play представит версию Grand Theft Auto V для PlayStation 5. Напомним, изначально проект был выпущен ещё на PlayStation 3. Если предположения насчёт четверга подтвердятся, то появится новый повод доверять вышеуказанному пользователю форума Reddit.
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