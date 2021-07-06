Как и было обещано, сегодня боевик Watch Dogs Legion получил сюжетное дополнение Bloodlines (в русской локализации «Наследие»). Отличительной особенностью аддона является то, что главными действующими лицами в нём станут Эйден Пирс и Ренч — персонажи, известные нам по первой и второй частям Watch Dogs. Так сказать, «выехать» на ностальгии.

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По сюжету дополнения, Эйден Пирс отправляется в Лондон, чтобы выполнить один ответственный контракт, который, впрочем, не блещет романтизмом. В этом деле ему поможет хорошо известный по второй части Watch Dogs.

Параллельно Ubisoft применила к Watch Dogs Legion обновление, которое улучшило биографии агентов-наёмников, а также исправило вагон и маленькую тележку различных крупных и не очень ошибок.